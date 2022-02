VARCATURO – Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno arrestato Giovanni Ciotola, 23enne di Napoli, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari, disposto dal Gip presso il locale Tribunale su richiesta di questa Procura. L’uomo è indagato del delitto di rapina aggravata commesso il primo gennaio scorso ad un distributore di benzina della zona costiera di Giugliano. L’indagato, dopo aver effettuato il rifornimento di carburante alla propria autovettura, per non pagarne il prezzo, era ripartito velocemente cercando di darsi alla fuga. Il benzinaio, tuttavia, nel tentativo di fermare l’auto, ha afferrato le chiavi nel quadro, ma l’uomo, incurante che l’operatore fosse rimasto agganciato alla portiera, ha accelerato facendolo rovinare sul selciato per alcuni metri, guadagnando la fuga e provocando al benzinaio lesioni multiple. Le indagini hanno accertato l’identità del soggetto, nonostante lo stesso avesse modificato

parzialmente la targa, proprio al fine di portare a termine il suo progetto criminoso. L’odierno provvedimento conferma l’attenzione della Procura della Repubblica e delle forze dell’ordine nel contrasto ai delitti contro la persona ed il patrimonio.