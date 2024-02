VARCATURO/ Droga in tasca e negli slip: arrestato un 25enne

VARCATURO – A Varcaturo i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Graziosi, 25enne di Castel Volturno. I militari hanno fermato l’uomo mentre era a bordo della propria auto in via Lago Patria. L’atteggiamento nervoso e irrequieto dell’uomo ha consigliato un controllo più approfondito ed è scattata la perquisizione. Rinvenuto prima uno spinello e poi nella tasca 2 dosi di cocaina. Negli slip dell’uomo altra droga: un contenitore con all’interno 13 dosi, anche in questo caso cocaina. L’arrestato è in attesa di giudizio.