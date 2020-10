MONTE DI PROCIDA – Si è svolta ieri, presso il Municipio di Monte di Procida, l’Assemblea dei soci del Flag Pesca Flegrea nella sua prima riunione in presenza dopo l’emergenza Covid-19. L’Assemblea ha tracciato le nuove prospettive per il settore della pesca e dell’acquacoltura dell’area flegrea: tra i punti all’ordine del giorno la modifica della strategia di sviluppo locale, in virtù dei cambiamenti socioeconomici che il settore ittico sta affrontando in questo ultimo periodo. «Ne è derivata – spiega il presidente del Flag, l’avvocato Paolo Conte – la necessità di attivare intense azioni di assistenza tecnica e formazione a favore delle cooperative e delle imprese di pesca e acquacoltura flegree volte a promuovere l’integrazione del reddito degli operatori della pesca, a favorire il ricambio generazionale, a sostenere la valorizzazione della “famiglia del pescatore”, a sperimentare attività di trasformazione del pescato attraverso la conoscenza di esperienze similari in altre marinerie». Puntare alla valorizzazione del pescato locale attraverso l’individuazione di sbocchi commerciali sostenibili e, infine, a garantire iniziative a favore dei lavoratori dipendenti e alle attività finalizzate all’occupazione e allo sviluppo delle tutele sociali, questi altri fondamentali obiettivi da realizzare per il rilancio dell’intero comparto. Nella stessa giornata di ieri si è svolto anche un sopralluogo ad Acquamorta dove sono da poco terminati i lavori di riqualificazione del porticciolo finanziati dal Flag, che hanno dato una nuova veste alla zona in questione. «Rinnoviamo gli auguri al sindaco Peppe Pugliese per questo nuovo mandato che si appresta ad iniziare – sul punto interviene ancora Paolo Conte – L’amministrazione Pugliese è sempre stata vicina alla comunità dei pescatori e alla realtà del Flag. Ci auspichiamo che con la nuova programmazione possano svilupparsi nuove opportunità per la cittadina flegrea».