POZZUOLI – Una kermesse letteraria davvero imperdibile si terrà il giorno venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 19.30, presso una location incantevole: “Vini & Vinili” (via Miliscola, 332), dove la scrittrice Valentina De Fraja presenterà il suo nuovo libro “Everything Changes – Tutto cambia tranne me”. «Se siete alla ricerca – afferma la De Fraja – di un romanzo tutto al femminile, ironico, dove i sentimenti fanno da padrone, allora il genere “chicklit” è quello che fa per voi. Questo genere letterario ha avuto la sua consacrazione nell’eroina Bridget Jones di Helen Fielding e nei romanzi “I love shopping” di Sophie Kinsella, ma affonda le radici in due classici fondamentali per tutte le donne che amano i libri: “Emma” e “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen. Le tematiche predilette dal genere “chicklit” sono donne giovani, più o meno in carriera, single, che vivono in grandi città e sono alle prese con problemi, insicurezze e paranoie comuni a tutto il genere femminile. Tra le quali rientra anche la ricerca dell’amore, che non è però necessariamente un amore stereotipato, romantico, alla Harmony, insomma. Le eroine “chicklit” sono donne contemporanee che amano l’avventura e si fanno amare per il loro senso dell’umorismo e la leggerezza contagiosa, però ci aiutano anche a riflettere su contraddizioni e ossessioni della società contemporanea. Il mio romanzo parla di una di loro. Siamo nel 2008 (prima dell’avvento massiccio di Facebook, Instagram e degli smartphone) e Jennifer, frizzante ventisettenne amante della psicoanalisi, della musica anni ‘90 e di Hello Kitty, riceve improvvisamente la notizia della scomparsa del suo ex fidanzato che non vede misteriosamente da sette anni. Così, si imbarca in un’avventura esilarante dove affronterà varie peripezie, e tra nuove amicizie, relazioni, tresche fulminee ed una bambina, imparerà a conoscere finalmente se stessa. Alla fine, avrà anche la benedizione della sua band preferita. Se amate le letture leggere e godibili, con un’irresistibile protagonista femminile e una trama divertente e romantica, che tratta in modo ironico il tema amoroso, permettendo di identificarsi facilmente con la protagonista, allora il mio romanzo fa per voi.»