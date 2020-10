MONTE DI PROCIDA – Oggi 2 ottobre ricorre la Festa dei Nonni: la festa è stata istituita dal Parlamento italiano nel 2005 ed è volta a celebrare il grande valore che i nonni svolgono nella società e soprattutto in quella odierna, rappresentando il concreto passaggio di testimone dal passato al futuro. Per via dell’emergenza Covid-19 non è possibile svolgere delle manifestazioni pubbliche, ma il Comune di Monte di Procida non dimentica tutti i suoi nonni e tutto il grande lavoro che svolgono ogni giorno per formare le generazioni future. «I nonni sono un vero e proprio faro, una luce da seguire, un indirizzo importante per tutti: i nonni non svolgono solo un ruolo parentale ed affettivo ma hanno un vero e proprio ruolo civico di esempio per tutta la comunità», si legge in una nota diffusa dal Comune montese.