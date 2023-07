Valorizzazione dei Campi Flegrei: il sindaco di Quarto ha firmato il protocollo con Manfredi

QUARTO – «Ho firmato questo pomeriggio insieme a Gaetano Manfredi sindaco della Città Metropolitana e di Napoli e, insieme ai sindaci del territorio, il protocollo per la valorizzazione dei Campi Flegrei. L’obiettivo è quello di mettere a sistema le risorse ambientali, culturali, turistiche, sportive, artistiche, antropologiche ed enogastronomiche dell’intera area, attraverso un’azione condivisa e sviluppare così le potenzialità del nostro territorio. L’intesa prevede, inoltre, l’attivazione dei servizi comuni come il trasporto pubblico, il rilancio dell’immagine del territorio partendo da quello straordinario scrigno di bellezze che è l’area flegrea. Un atto voluto, anche in veste di consigliere della Città Metropolitana in sinergia con il consigliere Salvatore Pezzella, per promuovere lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico del nostro territorio, andando verso l’obiettivo di quella che possiamo definire, da oggi, la Città Flegrea.» Così il sindaco di Quarto Antonio Sabino a margine dell’incontro tenutosi oggi a Città Metropolitana durante il quale è stato firmato il Protocollo per la valorizzazione dei Campi Flegrei.