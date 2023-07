Fiumi di droga a Licola mare: 11 arresti, in carcere Sandrino e l’intera famiglia Castellano – TUTTI I NOMI

POZZUOLI – Undici persone arrestate, di cui otto appartenenti ad un unico nucleo familiare. Spacciatori di droga finiti all’alba di oggi in carcere durante l’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Giugliano a Licola mare. Sono marito, moglie, i tre figli della coppia e le due nuore. Tutta la famiglia Castellano, tra cui il pusher Sandrino salito agli onori delle cronache per l’aggressione all’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti. A questi si aggiungono altri tre personaggi, tra cui uno legato al clan Di Lauro di Secondigliano. Secondo le indagini coordinate dalla DDA, che hanno fatto scattare le undici ordinanze di custodia cautelare in carcere firmate dal Gip di Napoli Raffaele Coppola, la banda gestiva una piazza di spaccio autonoma in via Del Mare, a Licola mare, dove veniva venduta droga di ogni genere: cocaina, hashish, marijuana e amnesia, quest’ultima ottenuta spruzzando metadone ed eroina sulla marijuana o l’hashish. (seguiranno approfondimenti)

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Carlo Castellano, 52 anni

Aurelio Castellano, 31 anni

Sandrino Castellano, 27 anni

Salvatore Castellano, 22 anni

Teresa Fragalà, 49 anni

Maria Mele detta Miriam, 30 anni

Emanuele Fragalà detto “O mal’omm”, 29 anni

Antonietta Rimoli detta “Nella”, 26 anni

Okoh Frank, 31 anni

Cristian Maccotta, 36 anni

Luciano Campus, 35 anni