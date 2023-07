POZZUOLI/ Due auto scassinate e saccheggiate nella notte – LE FOTO

POZZUOLI – Non solo i turisti. Nel mirino dei ladri sono finite anche le auto dei residenti. A Pozzuoli, la notte scorsa, due veicoli sono stati scassinati e saccheggiati in via Carlo Pisacane, strada che dalla zona dell’Anfiteatro Flavio porta verso il porto e il centro storico. Qui i ladri hanno mandato in frantumi i vetri dei finestrini delle due vetture portando via gli oggetti che si trovavano all’interno degli abitacoli. La triste scoperta è stata fatta in mattinata dai proprietari, che hanno trovato i segni del saccheggio. In zona ci sono alcune telecamere che avrebbero ripreso il raid, l’ennesimo sul territorio puteolano.