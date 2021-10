POZZUOLI – Il camper vaccinale torna a Pozzuoli e più precisamente al Rione Toiano dove il 25 ottobre farà nuovamente tappa nel cortile dell’Istituto Statale Pitagora. Prosegue, infatti, l’iniziativa lanciata dall’Asl Napoli 2 Nord “Vaccino in Tour” con nuovi appuntamenti: si parte il 18 ottobre con sosta davanti all’Istituto Comprensivo Di Giacomo Santa Chiara a Qualiano e si arriva il 26 ottobre a Giugliano presso l’ISS Minzoni. Il personale sanitario sosterà presso le scuole per proporre la vaccinazione anti Covid-19 agli alunni, dai 12 anni in su, e al personale scolastico. Per aderire all’iniziativa, bisogna esibire al personale sanitario la tessera sanitaria. Gli alunni minorenni devono, invece, obbligatoriamente essere accompagnati da un genitore o da chi detiene la patria potestà, munito di un documento di riconoscimento. Sarà praticato un vaccino a m-RNA che prevede la doppia dose e dà diritto al Green pass.