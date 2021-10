POZZUOLI – In considerazione dell’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania “per venti forti o molto forti” previsti soprattutto per la giornata di domani, a Pozzuoli è stata disposta in via precauzionale la chiusura del cimitero e dei parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne) per l’intera giornata di domani, giovedì 14 ottobre 2021.