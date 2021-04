AREA FLEGREA – Continuano le vaccinazioni nell’area flegrea e in tutta la regione. Da domani mattina toccherà agli over 50: per loro, infatti, sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 50-59 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini. Anche per l’adesione degli ultracinquantenni il link è: