POZZUOLI – Cinquantasei orti urbani da consegnare nelle mani di altrettanti nuclei familiari. E’ quanto messo in atto dall’amministrazione comunale di Pozzuoli nell’ambito dell’attività di recupero e valorizzazione del quartiere di Monterusciello. Venerdì 30 aprile, alle ore 11, in piazza Antonio de Curtis, il sindaco Vincenzo Figliolia e l’assessore all’Ambiente Maria Consiglia Visone consegneranno ufficialmente gli orti urbani messi al bando.

I BENEFICIARI – Sono 56 i cittadini che si sono aggiudicati l’assegnazione temporanea di piccoli appezzamenti di terreno dislocati tra via Brancati e via Pirandello e dati in gestione per valorizzare e rendere fruibili aree abbandonate, oltre che promuovere l’agricoltura di qualità a carattere locale. Le dimensioni degli orti vanno da 50 a 250 metri quadrati, dati in affidamento gratuito a seconda della composizione del nucleo familiare. Per ognuna delle quattro zone di Monterusciello individuate sono state previste anche delle aree sociali con tavoli e panche per favorire la ricreazione, la crescita educativa della comunità e la socializzazione.