AREA FLEGREA – A partire da domani, 15 maggio 2021, sarà aperta la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di età 45-49. Per la fascia 40-44 anni la piattaforma sarà aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio. Le indicazioni per queste due fasce d’età -da quanto trapela- sarebbero quello di somministrare i vaccini Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson lasciando AstraZeneca a libera scelta.