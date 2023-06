«Uno squallore assurdo al cimitero di Pozzuoli tra cantieri aperti e foto affisse ai loculi con lo scotch»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno sono una cittadina puteolana che purtroppo ha parecchi defunti al cimitero. Sono stata la settimana scorsa al cimitero, non ci andavo da qualche anno. In passato quando andavi al cimitero vedevi un posto ben curato e ricco di verde….ora invece uno squallore assurdo: del verde non c’è nemmeno l’ombra, cantieri aperti ma senza operai al lavoro. Ciò vuol dire che i lavori dureranno anni e per arrivare alla cappella dove ci sono i miei familiari abbiamo dovuto fare un giro assurdo per via delle impalcature che chiudevano il passaggio. Ci sono loculi dove le foto sono affisse con lo scotch d’ imballaggio… in pratica uno scempio ….La mia domanda è: ma ci sono ancora operai addetti a tenere curato questo luogo che dovrebbe essere sacro? Grazie mille, buona giornata». Marisa B.