POZZUOLI/ Sorpreso a catturare cardellini, denunciato un 40enne

POZZUOLI – Un uomo di 40 anni è stato sorpreso sul terrazzo di casa mentre tentava di catturare cardellini. È stato denunciato per uccellagione. L’operazione è stata effettuata in località San Francesco a Patria, nel Comune di Giugliano in Campania, dai carabinieri forestali della Stazione di Pozzuoli, coadiuvati dalle guardie volontarie della Lipu, nel corso di controlli effettuati nell’area del giuglianese e finalizzati alla tutela dell’avifauna selvatica.

IL SEQUESTRO – Trovato tutto l’occorrente per la cattura. I militari hanno sequestrato gabbie, trappole ed anche alcuni esemplari di cardellino che sono stati immediatamente rimessi in libertà.

(Immagine di repertorio)