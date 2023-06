POZZUOLI/ Stalker di Elena Boschi aggredisce i vigili sul porto

POZZUOLI – Era salito agli onori delle cronache per essere stato lo stalker dell’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi e condannato a due anni e due mesi di carcere nel 2017. Oggi, Giuseppe Dragone, 50enne residente in via Vecchia San Gennaro si è macchiato di un nuovo reato: ha aggredito una pattuglia della Polizia Municipale sul porto di Pozzuoli. In evidente stato di ebbrezza, dopo aver sputato addosso agli agenti, ha poi danneggiato alcune vetture prima di essere fermato dagli stessi caschi bianchi a cui si sono uniti, in ausilio, i poliziotti di una volante del commissariato di Pozzuoli e una pattuglia del reparto radiomobile dei carabinieri. Dragone è stato bloccato e condotto presso il comando di via Luciano in attesa di provvedimenti da parte del pm di turno.