Terremoto: il sindaco in giro per Pozzuoli predica calma «Stiamo monitorando la situazione, non ci sono pericoli»

POZZUOLI – Predica calma il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo la forte scossa di questa mattina. Prima il post pubblicato su Facebook per rasserenare i propri concittadini, poi il giro in strada con la Protezione Civile per la verifica di eventuali danni che fortunatamente non ci sono stati. Il boato e la terra che ha tremato hanno spaventato si, ma la situazione «non è assolutamente preoccupante» ripete, quasi come un mantra, Manzoni mentre “pattuglia” palmo a palma la città insieme al direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Antonio Di Vito e la responsabile della protezione civile di Pozzuoli Annamaria Criscuolo.

L’INVITO ALLA CALMA – «Non si registrano danni né esistono, al momento, situazioni particolari tali da destare preoccupazioni – spiega il sindaco di Pozzuoli – stiamo monitorando il fenomeno per mitigare i rischi. Capisco la paura, comprendo l’anomalia di essere svegliati dal boato e dal tremore provocati da una scossa, ma sappiamo tutti che il fenomeno è una peculiarità della nostra città con la quale conviviamo da secoli. Detto questo, annuncio che stiamo lavorando per organizzare al più presto una giornata dedicata al tema, per parlare alla città. Concludo con una preghiera: da sindaco, da cittadino di questa meravigliosa città, da genitore, vi invito ad avere fiducia nelle istituzioni e ad avere come riferimento sempre le fonti ufficiali.»