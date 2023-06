POZZUOLI/ Terremoti, 661 scosse solo nel mese di maggio

POZZUOLI – C’è preoccupazione in città dopo la forte scossa registrata ieri mattina a una profondità di 2,6 chilometri, con epicentro in via Fasano. Di magnitudo 3.6, è stata avvertita anche a Napoli, ai piani alti. Anche questa mattina la terra ha tremato a Pozzuoli: i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato infatti una scossa di magnitudo 1.2. Nelle prossime ore il sindaco Luigi Manzoni incontrerà i vertici dell’Osservatorio e della Protezione Civile.

IL BOLLETTINO – Durante il mese di maggio 2023 nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 661 terremoti con una magnitudo massima 3.5. Di questi, 633 eventi (circa il 96% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0 o non determinabile a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo; 25 eventi (circa il 3.5% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.9, 2 eventi (circa lo 0.3% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.0 e 2.9 e 1 evento (circa lo 0.2% del totale) ha avuto una magnitudo maggiore o uguale a 3.0. In totale sono stati localizzati 331 eventi (circa il 50% di quelli registrati), ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, Bagnoli, Solfatara-Pisciarelli e il Golfo di Pozzuoli, con profondità concentrate nei primi 2 km e profondità massima di circa 4.5 km. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo confermano una geometria radiale del sollevamento centrato nell’area di Pozzuoli con una velocità massima di circa 15±3 mm/mese. Il sollevamento registrato alla stazione GNSS di Rione Terra (RITE), a partire da novembre 2005, è di circa 109.5 cm, di cui circa 76 cm da gennaio 2016. Le misure termografiche nelle aree monitorate mostrano andamenti della temperatura in diminuzione nell’area della Solfatara e in aumento in quella di Pisciarelli. Nel mese di aprile i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato 675 terremoti.65