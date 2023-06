«A Monterusciello erbacce e immondizia a pochi passi da una scuola»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, faccio un reclamo per via Matilde Serao. Nei pressi dell’Istituto Alberghiero vi sono marciapiedi pieni di erbacce. Stiamo arrivando al punto che dobbiamo camminare in strada perché l’erba cresce a vista d’occhio e invade il percorso pedonale. Le posso assicurare che all’interno dell’erba c’è tanta spazzatura. Aiutateci a pubblicare questa segnalazione per Monterusciello. Non bisogna dimenticarsi che siamo nei pressi di una scuola». Lino S.