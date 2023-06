BACOLI/ Allarme mare, acqua giallastra a Miseno

BACOLI – A Miseno questa mattina l’acqua ha assunto una colorazione giallastra. Al momento non si conosce la natura del fenomeno, ma inizia già a circolare una certa preoccupazione tra i bagnanti in vista della stagione estiva ormai alle porte. C’è chi attribuisce il colore giallo alle piogge e al temporale di ieri, chi alla decomposizione delle alghe. Fino al 30 settembre 2023, intanto, l’Arpa Campania porterà avanti le attività di campionamento e controllo in mare per garantire una stagione balneare senza rischi sanitari. Ad inizio stagione balneare 2023, come per la scorsa annualità, è stato confermato il 97% di costa balneabile a fronte del restante 3% di costa non balneabile (circa 15 km) perché risultata “scarsa” all’elaborazione statistica della classe di qualità. Resta esclusa dal conteggio la quota di litorale non destinata all’uso balneare, circa 60 chilometri, per la presenza di aree portuali, servitù militari, canali e foci di fiumi non risanabili, aree marino protette.