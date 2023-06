POZZUOLI – Non c’è più acqua nella Darsena di Pozzuoli. Lo storico porticciolo dei pescatori presenta una secca da record. Un fenomeno legato al bradisismo. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo confermano un sollevamento centrato nell’area di Pozzuoli con una velocità massima di circa 15±3 mm/mese. A contribuire c’è poi la bassa marea. Oggi la Darsena si presenta con pochissima acqua, su cui sono arenate diverse barche. Non sono poche le difficoltà per i pescatori per uscire dal porticciolo.