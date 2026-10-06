Una valigia aperta verso nuovi orizzonti: Gesfor Formazione consegna le qualifiche agli allievi IEFP

POZZUOLI – Una valigia aperta, simbolo di un viaggio che non si conclude con una meta, ma raggiunge soltanto una tappa intermedia, pronta a ripartire verso nuovi e più importanti orizzonti. È questa l’immagine scelta per celebrare la consegna delle qualifiche agli allievi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di Gesfor Formazione. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice del Suprema Experience, dove allievi, docenti, famiglie e lo staff di Gesfor Formazione si sono riuniti per festeggiare un traguardo importante: la conclusione del percorso triennale che ha portato i ragazzi al conseguimento della qualifica professionale di estetista e acconciatore. A consegnare gli attestati è stata Maria Magliulo vice sindaco del Comune di Pozzuoli.

L’EVENTO – Una serata all’insegna della festa e della condivisione, pensata per celebrare non soltanto un risultato formativo, ma soprattutto un percorso di crescita personale, culturale e professionale. A rendere ancora più speciale l’appuntamento è stata la presenza di Maurizio Capone, che ha accompagnato la serata con la sua musica e ha coinvolto direttamente i ragazzi attraverso i suoi originali strumenti musicali, realizzati con materiali di recupero. Un momento di partecipazione e creatività che ha trasformato la musica in un’ulteriore occasione di incontro e di apprendimento. «Vogliamo ringraziare il Suprema Experience per la bella ospitalità, che ha permesso di vivere un momento così importante in un clima di allegria e serenità – sottolinea Iole Testa, titolare dell’agenzia formativa Gesfor Formazione –. Per noi i percorsi IeFP rappresentano un’opportunità fondamentale perché si rivolgono anche ad una fascia di giovani particolarmente vulnerabile: ragazzi e ragazze che, per diverse ragioni, non hanno trovato il proprio spazio nei percorsi scolastici tradizionali. Attraverso questi percorsi, completamente gratuiti, hanno avuto la possibilità non solo di imparare una professione, ma anche di acquisire una formazione culturale e personale». Un impegno che, per Gesfor Formazione, ente storico che da quasi trent’anni opera nel cuore dei Campi Flegrei con la sede sua sede storica di Via C. Augusto, 25 alle spalle del Porto di Pozzuoli, va oltre il semplice conseguimento di una qualifica. «Arrivare alla consegna delle qualifiche è sempre un momento speciale – afferma la Tilde Panza, direttrice dei percorsi formativi –. Oggi celebriamo un percorso durato tre anni, tre anni di crescita umana, culturale e professionale. Siamo consapevoli del ruolo che svolgiamo e

dell’importanza di tendere una mano a quei giovani che, spesso senza averne colpa, rischiano di

trovarsi ai margini dei percorsi tradizionali».

LA VALIGIA APERTA – I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono rivolti ai giovani che, dopo la scuola secondaria di primo grado (scuole medie), scelgono di intraprendere un percorso orientato alla acquisizione di competenze professionali. La formazione integra insegnamenti teorici, attività pratiche e laboratoriali ed esperienze in azienda, consentendo agli allievi di confrontarsi concretamente con il mondo del lavoro e di sviluppare competenze direttamente spendibili in ambito professionale. Al termine del percorso triennale è possibile conseguire una qualifica professionale, mentre il quarto anno consente di ottenere il diploma professionale, secondo il percorso previsto. Per i ragazzi di Gesfor Formazione, la consegna della qualifica rappresenta dunque non un punto di arrivo, ma una nuova partenza. La valigia aperta diventa così il simbolo di un percorso che continua: dentro ci sono le competenze acquisite, le esperienze vissute, le persone incontrate e gli strumenti necessari per affrontare la prossima tappa. Perché, dopo tre anni di formazione, il viaggio è appena cominciato.

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