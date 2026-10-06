Forti temporali in arrivo: scatta l’allerta meteo sui Campi Flegrei

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo. È valida dalle 16 di oggi, martedì 6 ottobre, alle 14 di domani, mercoledì 7 ottobre. Riguarda tutta la Campania ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro). Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità e incertezza previsionale: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi e dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli