POZZUOLI – Carmela Maresca, 27 anni, residente a Pozzuoli, è la vice campionessa italiana di “Latte Art” del livello rosso. Dopo due finali sfuggite a Roma e Senigallia dove aveva battuto gli avversari in semifinale con il risultato di 3-0, Carmela ha ottenuto il prestigioso risultato a Milano tra i migliori quattro d’Italia. La puteolana ha vinto in semifinale con il più temibile dei partecipanti, il milanese Michele Hu con il risultato di 3-1. In finale è stata piegata sul filo del rasoio, portando a Pozzuoli un importante secondo posto nella disciplina del “Latte Art” (arte del caffellatte), tecnica di decorazione che viene effettuata su cappuccini ed espressi macchiati, mediante la realizzazione di disegni e forme sulla superficie.