BACOLI – L’atleta Gabriella Ragosta categoria Junior free, della “A.S.D Pattinatori Orsa Maggiore”, allenata da Elisa Angrisani e Francesca Spataro, rappresenterà l’Italia alla Coppa Europa di pattinaggio artistico nella specialità del libero, in corso in questi giorni a Roccaraso. L’atleta ha preso parte alla semifinale World Cup che si è tenuto a Parades in Portogallo laureandosi con il bronzo. La scuola inoltre rappresenta i colori la cittadina di Bacoli di cui ne va molto orgogliosa e si avvale della collaborazione del Campione del Mondo Luca Lucaroni. Al suo curriculum, oltre numerosi atleti Azzurri che hanno partecipato agli Europei, alla Coppa di Germania, a varie Coppe Europa e a tante Coppa Italia riportando svariati titolo che danno lustro all’associazione, si avvale anche della medaglia di Bronzo al merito Sportivo conseguita nel 2020 e premiata presso il Maschio Angioino a Napoli.