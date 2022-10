POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, vorrei spendere una parola di elogio per l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e per chi ci lavora. Lunedì scorso sono stata sottoposta a una colonscopia e, a dire il vero, avevo grande paura. Quando sono giunta all’ambulatorio sono stata accolta con grande gentilezza e professionalità da medici e infermieri. Ho 70 anni ed ho sentito tante cose su questo ospedale nel corso degli anni, ma devo dire che sono stati fatti dei passi da gigante. Avevo avuto già una buona impressione qualche tempo fa quando sono stata al pronto soccorso dove anche lì ho trovato medici e infermieri bravi e garbati. Ho scritto questo messaggio perché troppo spesso leggo accuse e soprattutto leggo di aggressioni a questi giovani infermieri e medici che danno tanto e che spesso non meritano tante cattiverie.» (Enza D.A.)