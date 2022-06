LONDRA – «Il mio nome è Vittoria. Vivo a Londra da 10 anni e desidero parlarvi di questa città, attraverso gli occhi di una ragazza che porta dentro di sé il sole e il mare dei Campi Flegrei. Vorrei iniziare proprio dalla vera protagonista di questa città o, meglio, di tutto il Regno Unito: la Regina Elisabetta II. Qui hanno avuto luogo i festeggiamenti dei suoi 70 anni di regno: il “Queen’s Platinum Jubilee”. Quattro giorni di festeggiamenti, a partire da giovedì 2 giugno con “Trooping the colour”, una parata per celebrare il compleanno della Regina (anche se il giorno del suo vero compleanno è il 21 aprile)».

L’EVENTO – «La parata ha visto scendere in strada 1400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti, che hanno sfilato davanti Buckingham Palace. Al termine tutta la famiglia reale ha salutato la folla dal balcone di Buckingham Palace in simultanea con il sorvolo aereo dell’aviazione militare inglese. L’apice dei festeggiamenti si è tenuto nella giornata del 5 giugno, con una sfilata preceduta dalla carrozza reale. A dare avvio alla sfilata è stato il suono delle campane dell’Abbazia di Westminster, esattamente come quando la Regina venne incoronata. A sfilare personaggi in costumi storici, un dragone di stoffa di sei metri e largo quanto tutta la Mall, ossia la strada che conduce a Buckingham Palace, una gigantesca torta di 4 piani – realizzata da chef “acrobatici2 – e quasi cento bambini che con bandiere di seta hanno rappresentato il “fiume della speranza”. Uno spettacolo da non perdere, anche da casa!»