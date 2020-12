LONDRA – C’è anche Rino Riccio, parrucchiere di Pozzuoli, tra i sei finalisti del “Fellowship Image Awards”, concorso che in Inghilterra premia i migliore del settore. Rino da qualche anno è emigrato a Londra e sta facendo carriera nel campo “Hair Style”, tanto che tre anni fa si procurò un ingaggio per una campagna pubblicitaria della Disquared, diventando il barbiere dei calciatori del Manchester City guidati da Pep Guardiola. Oggi il talento puteolano è nell’elenco dei sei finalisti della Fellowship, un’associazione di parrucchieri inglesi che premia le eccellenze nel campo della moda per quanto riguarda la cura e l’immagine maschile.