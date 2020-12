POZZUOLI – A seguito dell’allerta meteo arancione della Protezione Civile regionale, prorogata fino alla mezzanotte di oggi, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto per domani la sospensione dell’attività educativa e didattica in presenza delle scuole dell’infanzia (compreso gli asili nido) e delle prime e seconde classi della scuola primaria, oltre che delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità. Resteranno chiusi anche il cimitero e i parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne). Come sempre, è raccomandato a tutti i cittadini di evitare le uscite non necessarie e di prestare la massima attenzione in prossimità di alberi, pali della luce, segnaletica o impalcature, cornicioni. Secondo le previsioni continueranno ad insistere temporali, anche di forte intensità e raffiche di vento.