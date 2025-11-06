Un grammo di cocaina per 100 euro: arrestato pusher

ISCHIA – Entra in un’abitazione con una banconota ed esce con un grammo di cocaina, non sapendo che i carabinieri della stazione di Ischia sono fuori ad aspettarlo. Fermato il cliente, provano ad entrare nella casa del pusher. Questo, 52enne già noto alle forze dell’ordine, blocca la porta e poi smaltisce la droga da smerciare nel wc. I militari riescono ad entrare, ammanettano il 52enne e poi perquisiscono l’appartamento.

Sequestrato un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e una curiosa lattina di birra con doppio fondo per nascondere le dosi. Nelle mani dell’arrestato anche 900 euro in contante ritenuto provento illecito e i 100 euro ottenuti dalla vendita di quel grammo di cocaina. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.