POZZUOLI/ Documento spacca-maggioranza: sei consiglieri puntano il dito contro il sindaco Manzoni

POZZUOLI – Un documento riservato che sa di “tiratina d’orecchie” dopo il terzo rimpasto di Giunta e il ritorno in maggioranza di “Pozzuoli al centro”. I firmatari sono sei consiglieri di maggioranza, che questa mattina hanno recapitato al sindaco Gigi Manzoni la missiva. Si tratta di Enrico Russo e Gianluca Sebastiano (Italia Viva), Carlo Morra (Spazio Flegreo), Riccardo Volpe (+Europa), Sandro Cossiga e Arcangelo Pisano (Pozzuoli Libera). Esclusi dalla firma della missiva il PD in quanto partito del sindaco ed Europa Verde, dilaniato dalle lotte interne. I sei consiglieri, attraverso la riservata, manifestano il loro dissenso per l’azione amministrativa e politica di Manzoni, spingendo verso una riflessione sullo stato di salute di un “Campo Largo” che dopo sei mesi dalla nascita si ritrova ulteriormente allargato. Posizione che si aggiunge all’uscita a gamba tesa di Antonio Villani (PD), seguito a ruota dall’altra dem Manuela D’Amico.

LE ACCUSE – Il sindaco, in particolare, sarebbe stato tacciato di aver centralizzato ogni azione amministrativa, depauperando la propria maggioranza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la scelta dei due nuovi assessori (Gloria e Magliulo) che secondo i sei sarebbe arrivata senza alcuna discussione tra le forze di coalizione. Altro punto toccato è il mancato rispetto del documento programmatico sottoscritto dalle forze di coalizione e che appena sei mesi fa ha portato tre consiglieri a passare dall’opposizione alla maggioranza. Buoni propositi e progetti finora rimasti su carta e che stanno pericolosamente allontanando il sindaco dai consiglieri, che oggi hanno lanciato il primo messaggio.