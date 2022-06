POZZUOLI – «Un gol per l’Ucraina» è il titolo dell’iniziativa sportiva a sfondo benefico in programma per sabato 11 giugno allo stadio comunale “Domenico Conte” di Pozzuoli. Si tratta di una competizione di calcio che vedrà impegnate le tre squadre della città: Puteolana 1902, Rione Terra e Puteolana 1909 insieme a una delegazione di cadetti dell’Accademia Aeronautica. L’iniziativa è stata organizzata dal Rotary Club di Pozzuoli. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 17.30. Il costo del biglietto è di 5 euro e tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Maria Rannello per l’Infanzia” che assiste i bambini vittime della guerra in Ucraina.

I BIGLIETTI – I ticket sono in vendita a Pozzuoli presso il Rione Terra Cafè, in viale Capomazza 4 e presso Puteoli Viaggi, in via Girone 6.