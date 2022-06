RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, sono un cittadino di Pozzuoli ma voglio complimentarmi con il sindaco di Bacoli, che dimostra di essere al servizio dei cittadini. Questa iniziativa però dovrebbe essere raccolta anche da altre istituzioni, tra cui anche la Procura della Repubblica, per accertare se esistono delle violazioni, mi permetto di pensare che perquisire una persona senza essere un pubblico ufficiale è sicuramente un illecito. Mi auguro che qualcuno si sia già dato una mossa in questo senso, perché come giustamente dice il sindaco le spiagge e il mare sono di tutti.» (Salvino Conte)