VARCATURO – Assalto nella notte a “Chiantese Pneumatici & Servizi” in via Ripuaria a Varcaturo. Ignoti hanno buttato giù una parete dell’attività commerciale e, attraverso un foro, sono entrati nell’attività facendo razzia di materiali e strumentazioni. Nello specifico sono stati portati via 6 avvitatori ad impulsi a batteria, 2 tablet diagnosi auto, una smerigliatrice angolare a batteria e vari attrezzi da lavoro. Durante il furto i ladri hanno danneggiato le telecamere del sistema di videosorveglianza.

