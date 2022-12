«Un gol per la pace»: insieme al sindaco premiato anche un poliziotto del commissariato di Pozzuoli

POZZUOLI – «Un gol per la pace» e per promuovere i valori della solidarietà e dell’inclusione. E’ lo spirito della manifestazione andata in scena a Pozzuoli, organizzata dall’associazione “Pro Fighting Campi Flegrei” presso lo stadio comunale “Domenico Conte”, attraverso il presidente Rosario Schiano e con il patrocinio morale del comune di Pozzuoli. Durante la giornata si sono fronteggiati i giovanissimi atleti delle scuole calcio del territorio davanti a una splendida cornice di pubblico che ha applaudito i calciatori in campo.

I PREMI – A margine della manifestazione il presidente Schiano ha consegnato riconoscimenti autorità, esponenti delle forze dell’ordine e rappresentanti della società civile. Tra questi vi è anche il vice sovrintendente Federico Marotta, poliziotto del commissariato di Pozzuoli, a cui è andato il riconoscimento per “aver contribuito con il suo operato quotidiano, all’esaltazione del valore della pace”. Premiati anche il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e il deputato Francesco Borrelli.