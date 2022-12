Il bradisismo non si ferma a Pozzuoli: altre 14 scosse in cinque ore

POZZUOLI – Proseguono gli sciami sismici a Pozzuoli e nell’area flegrea. Dopo le trenta scosse registrate ieri, oggi l’Osservatorio Vesuviano alle ore 17:27 ha rilevato uno sciame sismico iniziato alle ore 12:20 e costituito in via preliminare da 15 terremoti di magnitudo massima Md= 1.4 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei, in particolare nella zona alta della città di Pozzuoli. L’evento più significativo è stato registrato dai sismografi nell’area Solfatara – Pisciarelli alle 13:20, ora locale, alla profondità di 2,8 km con magnitudo Md=1.4± 0,3 .