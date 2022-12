Capodanno a Pozzuoli, navette gratuite e parcheggi a sosta libera

POZZUOLI – Mancano due giorni alla notte più lunga dell’anno. E a Pozzuoli musica, balli e sorrisi faranno da cornice ai festeggiamenti di Capodanno. Sabato, dalle 12 alle 19, si terrà il consueto aperitivo nella splendida cornice della Darsena, grazie all’associazione Zona Darsena e al festival S’Move. Dalle 22 in poi ci si sposterà in piazza della Repubblica per brindare e ballare.

I PARCHEGGI – Navette gratuite e parcheggi a sosta libera aperti consentiranno di fermarsi nel cuore di Pozzuoli. Ecco tutte le aree di sosta previste per sabato 31: Mercato ortofrutticolo all’ingrosso – dalle 10.00 del 31/12 alle 7.00 dell’1/1 con navetta gratuita; Mercato ittico all’ingrosso – dalle 10:00 del 31/12 alle 16:00 dell’ 1/1; Olivetti – Sempre aperto – con navetta gratuita; Scuola “Pergolesi” di Arco Felice – dalle 9:00 del 31/12 alle 16:00 dell’ 1/1 – con navetta gratuita; Parco Urbano Attrezzato di Via Vecchia delle Vigne (C9) – dalle 7.00 del 31/12 alle 7.00 dell’1/1 con navetta gratuita; Molo Caligoliano – dalle 9:00 del 31/12 alle 16:00 dell’ 1/1; Area ex-Sofer – Sempre aperto – con navetta gratuita; Via Fasano (uscita tunnel) – Sempre aperto – con navetta gratuita: Via Fasano (mercato alla minuta) – Sempre aperto – con navetta gratuita. Le navette passeranno ogni 20 minuti dalle 12 alle 19,30 del 31 dicembre e dalle 22 del 31 dicembre alle 6 del Primo gennaio.