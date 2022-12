BACOLI/ Capodanno in piazza, sospeso il mercato comunale

BACOLI – Sospeso il mercato comunale di via Miseno per la giornata di sabato. A stabilirlo un’ordinanza a firma del sindaco Josi Gerardo Della Ragione in vista della manifestazione “Notte di Capodanno in piazza”. Il sito destinato ad area mercatale è ubicato, infatti, vicino alla villa comunale e al centro storico e risulta strategico in queste giornate per consentire lo svolgimento delle varie manifestazioni sociali, culturali, politiche e religiose programmate dall’amministrazione comunale.