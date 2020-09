POZZUOLI– L’ASL Napoli 2 Nord ha comunicato in serata che un cittadino residente a Pozzuoli è risultato positivo al Covid-19 Rientra nel link di un contagio familiare ed è in isolamento domiciliare. Ad oggi sono 174 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia, di questi 69 persone sono attualmente contagiati.