POZZUOLI – A un anno di distanza dalla morte, Pozzuoli ricorda Antonio Vanacore, ex calciatore della Puteolana e vice-allenatore della Cavese. Il 45enne perse la vita il 16 marzo del 2021 a causa del Covid. Sabato, alle 18, sarà celebrata una messa di suffragio in suo onore nella chiesa San Michele Arcangelo al Rione Toiano.

LA CARRIERA – Nato a Pozzuoli, Antonio Vanacore, in carriera ha collezionato in totale 481 presenze, la maggior parte delle quali tra C1 e serie D con Casertana, Benevento, Juve Stabia e Potenza. Nella stagione 2004/05 ha anche militato in serie B con il Catanzaro. Nella stagione 2012/13 ha concluso la carriera al Castrovillari (Eccellenza), poi è diventato il vice-allenatore di Salvatore Campilongo nella Cavese.