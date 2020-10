BACOLI – «Sono stati esaminati tutti i tamponi afferenti alla classe I C del liceo Lucio Anneo Seneca di Bacoli. Su 28 tra alunni ed insegnanti, 26 sono risultati negativi al coronavirus. E 2 positivi. Tutti gli insegnanti sono risultati negativi al Covid-19. All’alunno contagiato, già comunicato ieri, se ne aggiunge quindi un altro. Tutti i casi negativi resteranno, per precauzione, in isolamento fino a diversa disposizione del proprio medico di base. Per i positivi, si sta ricostruendo il link epidemiologico. Per fare i tamponi a tutti. Sono in costante contatto con i dirigenti scolastici del territorio e con l’Asl per seguire l’evolvere della situazione ed adottare tutte le misure necessarie per difendere la salute dei cittadini, e prevenire la diffusione del contagio. Abbiamo il dovere di dar seguito al monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Tenere aperta l’Italia è responsabilità di tutti”. Rispettiamo le regole. Noi siamo al vostro fianco. Sempre.» È quanto ha comunicato poco fa il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione in merito ai contagi nel liceo Seneca.