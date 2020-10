QUARTO – Altri quattro cittadini di Quarto sono risultati positivi al Covid-19. Sono tutti in isolamento e nelle ultime ore si sta procedendo alla ricostruzione della catena di contatti. «La situazione è grave non solo a Quarto, ma in tutta Italia. I contagi stanno risalendo e dobbiamo prestare la massima attenz iione. Dobbiamo collaborare tutti: indossiamo la mascherina e manteniamo la distanza», ha affermato il sindaco Antonio Sabino.

IN CAMPANIA – Ammonta a 757 il numero dei pazienti risultati positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Mercoledì i positivi erano stati 544 su 7.504 tamponi. Il totale dei positivi nella nostra Regione sale dunque a 16464 a fronte 654892 tamponi eseguiti.