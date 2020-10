POZZUOLI – Chiusa Piazza a mare a Pozzuoli. Dopo gli annunci della scorsa settimana, motivati prima per contenere l’emergenza covid e poi in seguito alla rissa che sabato sera ha coinvolto 50 giovani, il sindaco Vincenzo Figliolia ha disposto la chiusura per questo week-end della piazza che affaccia sul porto. La disposizione è arrivata poco fa attraverso un’ordinanza sindacale. “Lo scopo -si legge nella delibera- di tale provvedimento è quello di evitare: o situazioni di affollamento e assembramento che possono favorire la diffusione del contagio; o occasioni dalle quali possa derivare un degrado del territorio”.