POZZUOLI – Non si fermano i contagi a Pozzuoli dove nell’ultimo giorno si sono registrati altri 10 casi di Covid. Un’escalation che sembra non fermarsi: in totale sono 26 i contagi tra ieri e l’altro ieri, numeri che preoccupano e che nei prossimi giorni potrebbero portare all’adozione di misure restrittive, anche alla luce degli 8 casi che hanno riguardato altrettanti studenti. Ad oggi sono 283 in tutto gli abitanti di Pozzuoliche hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia, di questi 124 sono attualmente contagiate. “Ho intenzione di chiedere un incontro con i vertici dell’Asl e dell’unità di crisi della regione campania per capire meglio quanto la situazione epidemiologica richieda ulteriori precauzioni da prendere, al fine di decidere il meglio per la tutela di tutti. Valuterò tutte le azioni da adottare per salvaguardare l’incolumità di tutti.” ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.