Ultras del Napoli bloccati per Ischia, striscione al porto di Pozzuoli “Arriveranno gli sciacalli autorizzati”

POZZUOLI – Si erano dati appuntamento alle 5.30 di questa mattina al porto di Pozzuoli per partire alla volta di Casamicciola “muniti di stivali e pala per aiutare i fratelli ischitani”. Ma l’iniziativa degli ultras del Napoli è stata bloccata “per un presunto pericolo sciacallaggio” da parte della Digos. In risposta allo stop imposto dalle autorità questa mattina il gruppo dei Fedayn 1979 della curva B ha esposto uno striscione proprio sul porto di Pozzuoli “Colletti bianchi, polsini inamidati…arriveranno gli sciacalli autorizzati”.