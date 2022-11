POZZUOLI/ Casotto del passaggio a livello in fiamme a Licola, intervengono i vigili del fuoco – LE FOTO

POZZUOLI – Un incendio questo pomeriggio ha interessato il casotto del passaggio a livello della Circumflegrea, a Licola Borgo. A dare l’allarme è stato Umberto Mercurio, attivista del quartiere e presidente dell’associazione Licola Mare Pulito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno domato le fiamme che avevano avvolto l’intera struttura, che ha subito gravi danni. Al momento non si conoscono le cause alla base del rogo.