RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un residente di Monterusciello in merito alla presenza di una profonda buca stradale. «Voragine piena d’acqua in strada in via Giorgio De Chirico a Monterusciello. Le abitazioni sono senza acqua e i bambini a rischio caduta nella voragine». Pietro F.