POZZUOLI – E’ arrivato pochi minuti fa l’ok dal comune di Pozzuoli per far disputare la partita tra Puteolana e Città di Fasano. Quindi il match si giocherà regolarmente domani alle 15 presso il Domenico Conte, ma a porte chiuse. La Lega si è assunta la responsabilità dell’omologazione del campo da gioco secondo quelli che sono i requisiti richiesti dalla Federazione. Dopo una giornata convulsa, la fumata bianca è arrivata a poche ore dalla prima giornata del campionato di serie D. Nel frattempo la squadra del Fasano è giunta a Pozzuoli dove trascorrerà la notte in un hotel della città.