POZZUOLI – Per le avverse condizioni meteo previste, i lavori di ripavimentazione del secondo tratto di via Solfatara inizieranno alle ore 9 di martedì 29 settembre, anziché lunedì 28 come precedentemente comunicato. L’interdizione del traffico veicolare, con la chiusura del tratto che va dal civico 91 (altezza incrocio con via Vigna) al distributore Eni e l’istituzione dei percorsi alternativi, slitterà quindi di un giorno. La fine dei lavori è prevista per sabato 10 ottobre.