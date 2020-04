POZZUOLI – Un edificio è andato in fiamme poco fa in via delle Colmate, nella zona di Licola. L’incendio, visibile a centinaia di metri di distanza, è stato domato in questi minuti dai vigili del fuoco. Paura tra i residenti scesi in strada che hanno allertato il 115. Al momento non si conoscono le cause alla base del rogo che ha distrutto la struttura abitata e dove erano stipati alcuni materiali. Non si registrano vittime né persone ferite.